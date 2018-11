Nieuw boek toont hoe Zele veranderde in 100 jaar tijd: “Gemeente is verappartementiseerd” Yannick De Spiegeleir

16 november 2018

15u32 0 Zele Hoe is het Zeelse straatbeeld in een eeuw tijd geëvolueerd? Het antwoord op die vraag krijg je in het nieuwe boek ‘De Metamorfose van ons Dorp’. Met het lijvige naslagwerk gestoffeerd met meer dan duizend foto’s bieden de auteurs een uniek tijdsdocument voor Zelenaars van huidige en toekomstige generaties.

De auteurs zijn geen onbekenden in Zele. Mark De Block bundelde de krachten met wijlen Etienne Quintyn, de éminence grise van de Zeelse heemkunde en diens zoon Marc. De Block kroop eerder al in zijn pen om opmerkelijke Zelenaars uitgebreid te portretteren voor zijn website ‘Mensen van bij Ons’ die in 2012 en 2016 ook uitmondden in twee boeken.

De auteurs vertrokken vanuit de lijvige verzameling oude prentkaarten die de Zeelse Heem- en Oudheidkundige Kring rijk is. Vader en zoon Quintyn maakten in 1978 naar aanleiding van ‘Het Jaar van het Dorp’ een prachtige diareeks over het Zele van toen en nu. De prentkaarten werden gescand en de dia’s gedigitaliseerd en met dit materiaal ging De Block aan het werk. Met zijn eigen fototoestel trok hij op pad om de huidige aanblik van de Zeelse straten in beeld te brengen om zo de toestand van vroeger en nu te kunnen vergelijken. Het trio schreef de teksten en dan kon Mark De Block aan het werk om heel die puzzel te vertalen in een boek.

Het is een prachtig boek geworden van zo maar eventjes 416 bladzijden met meer dan 1000 beelden. Het valt op dat in het boek vooral de foto’s primeren. “Etienne, Marc en ik willen vooral de beelden laten spreken” zegt Mark, “En zo kan iedereen voor zichzelf een oordeel vellen over de metamorfose van ons dorp.” Mark vindt het resultaat niet altijd even opbeurend. “Er zijn heel wat mooie gebouwen en sites verdwenen in onze gemeente de afgelopen decennia. Ik heb er zelf een neologisme voor uitgevonden: de ‘verappartementisering’ van Zele. Een schoolvoorbeeld hiervan is de azijnbrouwerij Rosseels die eind van de jaren tachtig gesloopt werd om plaats te maken voor appartementen.”

Al merkt De Block ook enkele positieve noten op. “Het ‘Geel Kasteeltje’ in de Langemuntstraat werd na jaren van leegstand niet afgebroken, maar met liefde gerenoveerd door een koppel. Het mooie pand werd in ere hersteld. Hetzelfde gebeurde op de Lokerenbaan met het Kasteel Haegens, een art-nouveauwoning gebouwd in 1902.”

Het laatste deel toont luchtfoto’s van vroeger en nu en het boek eindigt met een overzicht van ons bouwkundig erfgoed. Meer dan 300 foto’s geven een mooi overzicht. “We zijn nog rijker dan we denken.”, zegt Mark, “Het is opvallend hoe mooi de huizen uit het interbellum zijn. De architecten van toen ontwierpen echt huizen met een ziel.”

‘De Metamorfose van ons Dorp’ is een echt hebbeding geworden, een boek voor de huidige en toekomstige generaties in Zele. Zodat zij hun gemeente van vroeger en nu duidelijk kunnen situeren en vergelijken.

Het boek is vanaf zaterdag 17 november verkrijgbaar bij Mark De Block, Dendermondebaan 208 Zele (0474 645 176) alsook bij de Zeelse boek- & dagbladhandel. De prijs is 32 euro.