Nemen Politie en Rode Kruis oud postgebouw in? Meerderheidspartij ZDB lanceert nieuw voorstel voor leegstaand pand in Avil Geerincklaan Katrijn De Bleser

07 augustus 2018

18u45 0 Zele Meerderheidspartij ZDB wil dat zowel de politie, het Rode Kruis, de ambulancedienst als het Huis van de Zelenaar een onderkomen krijgen in het voormalig postkantoor. Dat gebouw staat al jaren leeg, en wacht op een concrete invulling.

In 2013 ruilde bpost het grote gebouw langs de Avil Geerincklaan voor kleinere kantoren aan de overkant van de straat. Een jaar later kocht de gemeente het voormalige postkantoor voor 350.000 euro — het heeft immers een centrale ligging tussen gemeentehuis en politiekantoor. In de daaropvolgende jaren werden tal van voorstellen gedaan om het oude gebouw een nieuwe invulling te geven, maar concreet werd het nooit. Zo werd er al geopperd om er een fuifzaal in te richten, of om er een woonzorgproject op poten te zetten. Zelfs een museum werd al op tafel gelegd.

Al stond het gebouw al die tijd zeker niet gewoon leeg. Er werden exposities georganiseerd en kunstprojecten op poten gezet. Ook kregen asielzoekers een onderkomen in de conciërgewoning op de eerste verdieping.

Maar wat er nu met het gebouw moet gebeuren, werd nog altijd niet beslist. Daarom komt meerderheidspartij ZDB nu met een concreet voorstel. "Het aanpalende politiekantoor heeft nood aan extra ruimte", zegt schepen Guy De Roover. "En die vinden we in het voormalige postkantoor. We stellen ook voor om er het Rode Kruis en de ambulancedienst te huisvesten. Die zitten nu op verschillende locaties, maar het zou praktischer zijn om te centraliseren. Voor de dienstdoende ambulanciers kan er een slaapruimte ingericht worden. Trouwens, door al die diensten samen te brengen, zal het eenvoudiger zijn om onderling te overleggen en aan kruisbestuiving te doen qua expertise." Door het Rode Kruis weg te halen uit het Henri Van Daelecentrum, ziet ZDB ook nog eens uitbreidingsmogelijkheden voor de culturele verenigingen en het museum Zeels Erfgoed.

Voorts moet ook het Huis van de Zelenaar een plekje krijgen in het voormalig postgebouw. "We denken aan een Jongeren Adviescentrum (JAC), als onderdeel van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Het Huis van de Zelenaar moet ook een loketfunctie invullen voor vragen omtrent premies en aanvragen. Dat centrum moet de communicatie met de inwoners versterken."

Maar is er in het oude postgebouw wel genoeg plaats voor al die diensten? "Ja. We hebben alles goed bekeken en de verschillende diensten zullen er zelfs meer ruimte hebben dan nu het geval is. Met de twee verdiepingen samen biedt het oude postgebouw zo'n duizend vierkante meter oppervlakte."

En zo ligt de discussie over de invulling van het voormalige postgebouw opnieuw open.