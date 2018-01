Na jaren sparen eindelijk nieuwbouw voor scoutsgroep WERKEN BEGINNEN OP 22 JANUARI EN MOETEN VOOR ZOMER AFGEWERKT ZIJN KOEN BATEN

02u38 0 Geert De Rycke Een impressie van hoe het nieuwe gebouw van de scouts er zal gaan uitzien. Zele Op de scoutsterreinen in Zele zal vanaf volgende zomer een geheel nieuw scoutslokaal aanwezig zijn. De scouts is al jaren bezig om er een nieuwbouw te kunnen plaatsen. Hiervoor hebben ze verschillende acties georganiseerd om geld in te zamelen. "Na tien jaar dromen en praten en drie jaar concrete plannen maken kunnen we het eindelijk realiseren", aldus leidsters Ine Baeyens en Lize D'heer. De werken starten op 22 januari.

De scoutsgroep uit Zele zit al jaar en dag op dezelfde terreinen en bracht door de jaren heen al wat kleine aanpassingen aan de huidige gebouwen aan. "Een paar jaar geleden hebben ze naast onze terreinen een nieuwe wijk geplaatst, sindsdien hebben we onze kampvuurkring al verplaatst en aan ons speelterrein wat aanpassingen gedaan. We lieten ook een poort installeren zodat niet iedereen op ons terrein kon", vertelt Ine Baeyens.





Geert De Rycke Ine Baeyens en Lize D'heer.

Oude gebouwen afbreken

Al jaren is de grootste wens van de Zeelse scouts een nieuwbouw, en vanaf 22 januari zal een aannemer beginnen aan de werken. "De voornaamste reden voor onze nieuwbouw is omdat we te weinig capaciteit hebben in onze huidige gebouwen. Wij tellen 350 leden en binnen hebben we hiervoor te weinig plaats. Er zullen twee oude gebouwen worden afgebroken, om er nieuwe modernere en energiezuinigere gebouwen op te zetten", klinkt het. De scoutsleden zijn nu al bezig met de voorbereidingen en hebben de gebouwen die worden afgebroken al leeggehaald.





"Enkele oud-leiders lieten ook al weten dat ze willen komen helpen met de afbraak", klinkt het.





Dak renoveren

Naast de lokalen zullen ze ook een volledig nieuw materiaalhok en sanitair blok bouwen met een toilet voor gehandicapten voor hun Akabe-werking. "Op deze manier hebben onze lokalen ook een upgrade gekregen om te verhuren. Als dit alles afgewerkt is en we zouden nog budget over houden, willen we heel graag het dak renoveren van het gebouw dat nog blijft staan, maar dat zullen we op het moment zelf bekijken."





In de nieuwe lokalen zal ook rekening gehouden worden met de brandveiligheid. "We voorzien een extra branddeur in de lokalen en zullen ook pictogrammen laten plaatsen."





Voor zomer afgewerkt

De nieuwbouw wordt een deel gefinancierd door subsidies en eigen inbreng. Ook het oudercomité van de Zeelse scouts heeft heel wat geholpen. "Wij willen echt iedereen bedanken voor de hulp. Zonder hen was dit allemaal nooit gelukt," aldus Lize en Ine. De nieuwbouw moet afgewerkt zijn voor de zomer van dit jaar. "Een korte deadline, maar wij verhuren het gebouw in de zomer dus het kan niet anders. Wij zijn alleszins zeer benieuwd naar het resultaat."