N-VA – Zele Vlakaf tevreden met behoud fietspunt Yannick De Spiegeleir

03 april 2019

Kim Van Cauteren (N-VA – Zele Vlakaf) vernam op de laatste gemeenteraad dat het Fietspunt aan het station van Zele een positieve evaluatie kreeg. Het project wordt dan ook verdergezet. De werknemers van het fietspunt voeren niet enkel kleine herstellingen uit, ze houden eveneens het station netjes en zorgen voor sociale controle. Zeker na de golf van fietsdiefstallen aan het station is dit geen overbodige luxe.

Kim Van Cauteren, fractieleider N-VA – Zele Vlakaf, reageert tevreden: “Wij zien een duidelijke meerwaarde in het project. Al is er bijsturing nodig: het verhuur van de deelfietsen is niet gekend bij het publiek, waardoor ze amper gebruikt worden. Daarnaast willen we dat het fietspunt ook na 17 uur open blijft zodat de vele pendelaars die tijdens de avondspits terug in Zele arriveren nog gebruik kunnen maken van de beschikbare diensten.”

Het langer open blijven van het fietspunt wordt bekeken. Al was het maar omdat zo ook de wachtzaal en toiletten langer open blijven. “Wie in Zele arriveert na 17 uur en merkt dat zijn fiets een platte band heeft bijvoorbeeld, blijft nu in de kou staan. Ook wie gebruik wil maken van het toilet, kan niet meer in het stationsgebouw terecht. We hopen dat hierover een akkoord kan bereikt worden met Mo Clean, het bedrijf achter het Fietspunt, zodat de dienstverlening voor de vele pendelaars van en naar Zele er op vooruitgaat”, aldus Van Cauteren.