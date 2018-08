N-VA/Zele Vlakaf maakt nieuwe namen bekend Katrijn De Bleser

30 augustus 2018

10u36 1

Het kartel N-VA/Zele Vlakaf maakt opnieuw een reeks namen bekend van de kandidaten die met hen naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken.

Eerder maakte het kartel N-VA/Zele Vlakaf al bekend dat huidig gemeenteraadslid Herman Van Driessche de lijst zal trekken en dat de 30-jarige Kim Van Cauteren de tweede plaats op de kartellijst krijgt. Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde duwt de lijst.

Onlangs maakten de partijen nog een aantal namen bekend. Kris Steeman (43) komt op de zevende plaats. Hij is ploegleider van de securitydiensten van de VRT. De achtste plaats is voor poetsvrouw Nancy Dierickx (45) en Freek Vanoverberghe (25) komt op de negende plaats. Hij werkt als barman in La Promesa. De volgende plaatsen zijn voor verkoopster Patricia De Clerck (48), postbode Karine Copejans (54) en administratief medewerkster Kim Vercauteren (29). De 45-jarige Erwin Van Cauteren komt op de dertiende plaats.

Behalve Herman Van Driessche en Kim Van Cauteren krijgen ook Luc Raman, Timothy Debeir, Peter Gyselinck en Patricia Van Malderen een plekje in de top van de kartellijst. Die kartellijst kwam er om de versnippering van het politieke landschap in Zele tegen te gaan.