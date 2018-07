N-VA-Zele Vlakaf maakt eerste namen kartellijst bekend 11 juli 2018

Het kartel N-VA-Zele Vlakaf maakt de eerste zes namen bekend van de lijst waarmee ze in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Dat huidig N-VA-gemeenteraadslid Herman Van Driessche (60) de lijst zou trekken was al langer bekend. Kim Van Cauteren (30) krijgt een plekje op de tweede plaats. Zij heeft politieke ervaring als nationaal jongerenvoorzitster en gemeenteraadslid voor N-VA. Huidig schepen Luc Raman (56) (Zele Vlakaf) staat op de derde plaats van de lijst. De vierde plaats is voor Timothy Debeir (28) (N-VA), vandaag gemeenteraadslid en eigenaar van de horecazaken La Promesa en Lust. De 45-jarige Peter Gyselinck (45) (Zele Vlakaf), actief in verschillende verenigingen, staat op de vijfde plaats. De zesde plaats is voor Patricia Van Malderen (54) (N-VA), OCMW-raadslid en één van de stichters van de Zeelse N-VA-afdeling. (KDBB)





