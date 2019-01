N-VA – Zele Vlakaf bekritiseert ‘administratieve onzorgvuldigheden’ meerderheid Yannick De Spiegeleir

30 januari 2019

17u05 0 Zele N-VA – Zele Vlakaf roept de meerderheid op om in de toekomst zorgvuldiger om te springen met de administratieve verplichtingen en desnoods hulp in te roepen van de administratie ter ondersteuning. CD&V roept op haar beurt op tot constructieve oppositie.

“In de vorige legislatuur controleerde CD&V vanuit de oppositie elk punt en komma. Nu ze in de meerderheid zitten, gaan ze zelf heel onzorgvuldig om met voordrachtaktes en administratieve verplichtingen”, zegt Kim Van Cauteren, fractieleider van N-VA – Zele Vlakaf.

Op de laatste gemeenteraad merkte gemeenteraadslid Herman Van Driessche van N-VA - Zele Vlakaf op dat er bepaalde elementen niet klopten aan de voordrachtakte voor het OVSG-zitje. De meerderheid speelde hierdoor zelfs het zitje kwijt en Van Driessche werd aangeduid als mandataris. Bijgevolg haalde de oppositie een mandaat dat eigenlijk niet voor hen bedoeld was binnen. “Tijdens de laatste gemeenteraad werden verschillende voordrachten aangepast, nadat Herman Van Driessche onverwacht het OVSG-zitje binnenhaalde. Het is niet de eerste flater van CD&V, bij de installatievergadering moest een nieuwe voordrachtakte voor het BCSD opgesteld worden nadat deze onontvankelijk verklaard werd”, zegt Van Cauteren.

Burgemeester Hans Knop (CD&V) ontkent niet dat zijn partij een administratieve fout beging, maar betreurt de reactie van het oppositiekartel. “”Er komt natuurlijk ongelooflijk veel tegelijk op ons af en dat heeft tot een administratief onzorgvuldigheidje geleid. We dachten dat Herman tevreden was met het feit dat hij onze gemeente daardoor 1 keer per jaar mag vertegenwoordigen. We hebben hem zelfs sportief gefeliciteerd met zijn mandaat. Die sportiviteit is voorlopig niet wederzijds, merken we. Maar dat zal ons er niet van weerhouden om de oppositie te blijven uitnodigen constructief mee te bouwen aan de toekomst van Zele. Hopelijk kan het snel over inhoud gaan, in plaats van over kleine administratieve foutjes”, aldus Knop.