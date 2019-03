N-VA Zele kiest nieuw afdelingsbestuur Yannick De Spiegeleir

04 maart 2019

16u17 0 Zele Sven Caudron en Patricia Van Malderen werden unaniem herverkozen als voorzitter en ondervoorzitter van N-VA Zele. Met een uitbreiding van het bestuur en een herverdeling van de functies maakt N-VA Zele een goede doorstart van de werking.

Sven Caudron, voorzitter van N-VA Zele: “Ik ben uiteraard heel tevreden dat ik unaniem het vertrouwen kreeg van de N-VA leden om de afdeling Zele de komende drie jaar te leiden. Mijn doel is om N-VA Zele verder op de kaart te zetten door het organiseren van een brede waaier aan activiteiten, zowel informatieve als leuke evenementen. Onze constructieve oppositie in de gemeenteraad houden we uiteraard de komende jaren aan.”

Patricia Van Malderen zal als ondervoorzitter en ledenverantwoordelijke de voorzitter volop ondersteunen in zijn takenpakket. Daarnaast werden ook Cindy Van Herck, Erik Goris, Erwin Van Cauteren, Herman Van Boven, Kim Vercauteren, Kris Steeman, Maarten-Johannes Dewint, Nancy Dierickx en Willy Van Malderen verkozen als bestuursleden. De gemeenteraadsleden Kim Van Cauteren, Herman Van Driessche, Timothy Debeir en Luc Raman en Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde maken automatisch deel uit van het bestuur.

Ook de kerntaken werden opnieuw verdeeld: Fractieleider Kim Van Cauteren blijft secretaris, Kim Vercauteren wordt penningmeester, Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde blijft communicatieverantwoordelijke. Kris Steeman wordt organisatieverantwoordelijke en gemeenteraadslid Timothy Debeir zal opnieuw de jongerenwerking op zich nemen