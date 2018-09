N-VA wil betere fietsinfrastructuur Katrijn De Bleser

04 september 2018

N-VA Zele pleit voor betere fietsinfrastructuur. Dat doen ze naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar.

"Deze periode van het jaar kruipen veel kinderen en hun ouders terug op de fiets. Dat moet in veiligere omstandigheden kunnen. Daarom pleiten we voor een meer omvattend fietsbeleid met afgescheiden fietspaden, goede verlichting en veilige fietsenstallingen", zegt Herman Van Driessche (N-VA). "Waar dat mogelijk is, moeten fietspaden afgescheiden worden van de rijbaan. Zo kunnen ook kinderen die het nog niet goed gewoon zijn om in het verkeer te fietsen veilig naar school."

N-VA wil ook meer inzetten op goed verlichte fietssnelwegen. "Vooral op de fietspaden tussen Zele en de omliggende gemeenten die langs landelijke wegen gaan, ontbreken lichten nog te veel", zegt Karine Copejans (N-VA). "Bovendien moet je je fiets met een gerust hart kunnen achterlaten. De vele fietsdiefstallen in Zele schrikken fervente fietser af om hun tweewieler een hele dag onbewaakt achter te laten. De komst van bewaakte en moderne fietsenstallingen kan hier een oplossing bieden", zegt Ivan De Picker (N-VA).