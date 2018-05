N-VA tegen strenge regelgeving over bouwen in centrum 04 mei 2018

02u46 0 Zele Oppositiepartij N-VA kant zich tegen de strenge regelgeving voor bouwen in het centrum van Zele. Tijdens de laatste gemeenteraad werd de nieuwe regelgeving voor bouwen in het centrum goedgekeurd.

In bepaalde straten zal het niet meer mogelijk zijn om het huis af te werken met crepi, een dakkapel of een plat dak. "Dit verbod gaat veel te ver", zegt Herman Van Driessche, fractieleider van N-VA. "Niet enkel is er een verbod op bepaalde bouwmaterialen, je krijgt ook beperkingen opgelegd over de indeling van je huis. Zo wordt je bijvoorbeeld verplicht om een leefruimte aan de straatkant te leggen. Wie grote ramen wil, toch wel een trend de laatste jaren, moet opletten dat de ramen verticaal zijn. Een vitrine aan een winkel kan dus niet meer over de hele breedte van het pand."





N-VA is niet tegen een verduidelijking van het regelgevend kader en het stedenbouwkundig plan voor het centrum van Zele. "Maar in plaats van te gaan voor administratieve vereenvoudiging legt de gemeente net extra regeltjes op", aldus Van Driessche.





De nieuwe regelgeving is enkel van toepassing op volgende straten: Kouterstraat, Oudburgstraat, Cesar Meeusstraat, Markt, Heilig Hartplein, De Deckerstraat, Lokerenbaan tot aan de spoorweg, Dr. Armand Rubbensstraat en Zandberg. (KDBB)