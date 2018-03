N-VA plaatst vraagtekens bij autoluw centrum 16 maart 2018

Oppositiepartij N-VA stelt zich vragen bij de plannen voor een autoluw centrum in het kader van het project 'Groene Stroom'.





Onlangs gaf een studiebureau enkele voorstellen in het kader van het project 'Groene Stroom'. De raadzaal zat behoorlijk vol en iedereen was nieuwsgierig naar wat er zou gebeuren met het centrum. "We hebben echter bedenkingen bij het vooropgestelde objectief van het studiebureau, dat alle auto's uit het centrum wil bannen", zegt Herman Van Driessche, fractieleider van N-VA. "Zoals de burgemeester steeds zegt: 'Er is nog niets beslist', maar er moeten knopen doorgehakt worden. Keuzes kunnen pas gemaakt worden als er verschillende opties op tafel liggen. Tot op heden denkt het studiebureau maar in één richting en ze biedt geen enkel alternatief. We vragen het behoud van parkeerplaatsen in combinatie met meer groenaanleg. De huidige visie is een te eenzijdige benadering. We stellen ons hier dan ook heel wat vragen bij, net al de middenstanders in de buurt van de Markt", besluit Van Driessche. (KDBB)