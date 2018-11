N-VA houdt eetfestijn in parochiezaal Durmen Yannick De Spiegeleir

08 november 2018

N-VA Zele houdt op zaterdag 24 november haar jaarlijks eetfestijn in de parochiezaal van Durmen. Wie komt eten, kan kiezen tussen zelfgemaakte spaghetti voor 10 euro of croque monsieurs à volonté aan 8 euro. Nadien kan je genieten van een zelfgemaakt dessertbuffet. Het eetfestijn vindt plaats tussen 18 en 22 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via bestuursleden of te reserveren via zele@n-va.be. Bij die laatste optie worden de kaarten klaar gelegd aan de kassa.