Mooie sier- en moestuinen vallen in de prijzen 15 maart 2018

Het Koninklijk Werk van de Volkstuin huldigde de winnaars van de sier- en moestuinen 2017. "Het doet steeds deugd om te zien met welke arbeidsvreugde en liefde de tuin bewerkt wordt. Er waren dit jaar echt pareltjes bij", zegt Georges Pletinck, voorzitter van Koninklijk Werk van de Volkstuin. "Fijn om te zien dat nog steeds zoveel mensen de moes- of siertuin bewerken met mooie en smakelijke resultaten tot gevolg", zegt schepen van Groen Geert Roosenboom (Open Vld). de mannen die in de prijzen vielen, kregen een waardebon, voor hun echtgenotes was er een boeketje bloemen.





(KDBB)