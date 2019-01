Moerenlopers verwelkomden 700 mensen tijdens hun steakfestijn Geert De Rycke

31 januari 2019

Zo’n 700 mensen kwamen een hapje eten tijdens het steakfestijn van de Moerenlopers.Daarmee steunden de talrijk opgekomen eters het Roparunteam Moerenlopers. Die proberen zo geld in het laatje te brengen voor hun volgende deelname aan de estafetteloop Roparun, van Parijs naar Rotterdam. “We maken van de gelegenheid gebruik om Marnik Snoeck in de bloemetjes te zetten. Hij neemt afscheid als Moerenloper en we vonden dit een mooi moment om hem even onder de aandacht te brengen”, zeggen Evy Beirnaert en Sarah Van Snick van de Moerenlopers.Tijdens het steakfestijn in de gemeenteschool, dat intussen al een vaste waarde is in Zele, kwam ook de brandweer met extra steun. Zij schonken een cheque van 5.500 euro aan de Moerenlopers. Dat geld zamelde de brandweer in tijdens de doortocht van Roparun door Zele.