Miranda Van Eetvelde kaart tekort aan speelzones aan 29 maart 2018

Zele is één van de twaalf gemeenten in Oost-Vlaanderen dat nog steeds geen speelzone heeft. Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde (N-VA) stelde een schriftelijke vraag over speelzones in onze provincie aan minister Omgeving en Natuur, Joke Schauvliege. Die laatste had als doel vooropgesteld om tegen 2018 in elke gemeente minstens één speelzone te voorzien. "Een doel dat dus niet gehaald is", zegt Van Eetvelde. "Maar liefst twaalf van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten hebben geen afgebakende speelzone", zegt ze. Het probleem is het grootst in het zuiden van onze provincie. "Het zuiden van Oost-Vlaanderen kampt nu al met een groot tekort. Er moet hier dringend meer ingezet werden op de creatie van nieuwe speelzones. Maar tegelijkertijd moet het aanbod ook bekender gemaakt worden bij kinderen en jongeren. Vaak hebben zij geen weet over het bestaan van deze toegankelijke speelzones. Extra aandacht en inzet is hier zeker nodig." (KDBB)