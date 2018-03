Minstens twee nuchtere medewerkers op fuiven 07 maart 2018

Het gemeentebestuur en de jeugdraad hebben samen richtlijnen opgesteld over het alcoholgebruik van jongeren op evenementen.





In Zele was er eerder al discussie over het alcoholgebruik van jongeren op fuiven. Op de ene fuif mag het wel, op de andere niet en op nog een andere mag enkel bier gedronken worden. Daarom hebben het gemeentebestuur en de Zeelse jeugdraad nu samen enkele richtlijnen ontwikkeld. "De richtlijnen zijn geen dwangmiddel, maar een engagementsverklaring tussen de gemeente en de verenigingen. Op die manier willen we actief inzetten op alcoholpreventie", zegt schepen van jeugd, Serdar Celik (sp.a)





Er wordt gevraagd om sterke drank aan een aparte toog te serveren en drie soorten polsbandjes uit te delen, zodat duidelijk is wie wat mag drinken, afhankelijk van zijn of haar leeftijd. Ook vragen ze om steeds twee nuchtere medewerkers te hebben tijdens het evenement.





Startpunt

De richtlijnen gelden voor alle verenigingen in Zele die een evenement willen organiseren waarbij jongeren het doelpubliek zijn. "We willen jongeren in de eerste plaats sensibiliseren over de gevolgen van alcoholgebruik zonder dat we daarmee de feestvreugde inperken", zegt Celik. De richtlijnen zijn een startpunt om verder te werken aan een breed preventief alcohol- en drugbeleid in Zele. "Voor de verdere uitwerking werden ook al contacten gelegd met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en Drugpunt", besluit schepen Celik.





