Minderjarige dief loopt recht in armen van agenten 15 juni 2018

Een minderjarige Zelenaar heeft woensdagnamiddag ingebroken in brasserie Jolie op de Markt in Zele. Dat bevestigt de politie van Berlare/Zele. De zaak was op dat moment gesloten, maar de jongeman kon zich via de achterdeur toegang verschaffen tot de zaak. Hij ging er met de kassa en een pot munten vandoor. Een van de eigenaars van de zaak zag de jongeman echter lopen en ging hem nog even achterna. Bij het naar buiten lopen met het geld liep hij bijna rechtstreeks in de armen van twee agenten, één uit het korps van Hamme en één uit het korps van Berlare/Zele. Zij konden de jongeman staande houden en het geld in beslag nemen. Ze zouden hierbij ook de hulp gekregen hebben van twee burgers. De jongeman werd intussen al verhoord. Waarom hij het geld heeft gestolen uit de zaak is op dit moment nog niet bekend. (KBD)