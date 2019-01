Minderjarige bestuurders vlammen tegen 100 per uur door bebouwde kom Geldboetes tot 1.600 euro en zes maanden rijverbod Koen Baten

29 januari 2019

14u49 0 Zele Marthe H. en Elia P. hebben zich mogen verantwoorden voor politierechter Peter D’hondt na een gevaarlijk ritje in het centrum van Zele vorig jaar. Het duo, dat in verschillende wagens achter elkaar reed, haalde op 25 november 2017 halsbrekende toeren uit op de Dendermondebaan.

Beide bestuurders vlamden tegen 100 kilometer per uur door de bebouwde kom, waar slechts 50 kilometer per uur is toegelaten. Bovendien was Marthe H. op het moment van de feiten nog maar 17 jaar en beschikte ze enkel over een theoretisch rijbewijs. Als toppunt bleek het meisje ook nog eens geïntoxiceerd op het moment van de feiten. “Gelukkig is alles goed afgelopen", getuigde de vader van H., die ook aanwezig was.

Net op het moment dat ze de snelheid stevig optrokken, werden ze opgemerkt door de politie, die hen kon intercepteren. “Beide voertuigen reden aan hoge snelheid achter elkaar aan richting het centrum van Zele", aldus het Openbaar Ministerie. “Het tweede voertuig reed blijkbaar even snel omdat de bestuurder zogezegd de weg niet kende", klinkt het.

H., een beloftevolle en professionele paardrijdster, was die avond vrij en had nog even afgesproken met wat vrienden in Zele. Daar had ze zich wat laten gaan. “Ik werd daarna een beetje onder druk gezet door vrienden om achter het stuur te kruipen. Ik begrijp dat het stom was en heb spijt van wat ik toen gedaan heb", klinkt het.

Politierechter Peter D'hondt was verbaasd over de feiten. “Iemand die aan topsport doet en gedisciplineerd is, doet zoiets toch niet", vroeg hij zich af. “Dit soort feiten is absoluut niet voor herhaling vatbaar. Zele stond jaren geleden bekend voor de racers en dodelijke ongevallen. Je hebt veel geluk gehad dat dit niet slechter is afgelopen", klonk het. De overtreding leverde H. een geldboete op van 1.600 euro en zes maanden rijverbod op, waarvan vier met uitstel.

Elia P. kreeg ook een geldboete van 1.600 euro en zes maanden rijverbod, waarvan vier met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch rijbewijs afleggen. De laatste woorden van rechter D’hondt aan Marthe H.? “Hang in de toekomst een foto van mij op aan je paard.”