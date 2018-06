Minder ongevallen met fietsers dankzij verkeerslessen 22 juni 2018

02u44 0

Het aantal ongevallen met fietsers in Zele is in vier jaar tijd gedaald van 51 ongevallen in 2013 naar 34 ongevallen in 2017. "Cijfers die een perfecte stimulans vormen om de ingeslagen weg verder te bewandelen", zegt schepen van Verkeer en Mobiliteit, Dirk De Mey (Open Vld). "De daling van het aantal verkeersongevallen in onze gemeente is het resultaat van preventie en handhaving." Daarmee verwijst De Mey naar de verkeerswedstrijd voor kinderen en de oprichting van de verkeersdienst. "Later werd het verkeerseducatieplan ingevoerd waardoor op alle scholen verkeerslessen werden gegeven. De lokale politie is hier een belangrijke schakel. Op jaarbasis worden er immers zo'n duizend manuren gepresteerd door het politiekorps in functie van verkeerseducatie in de brede zijn van het woord." (KDBB)