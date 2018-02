Minder inbraken in 2016 15 februari 2018

02u29 0

In 2016 registreerde de politie van de zone Berlare/Zele 99 inbraken. "Een historisch laag cijfer", weten ze bij de politie van de zone. In 2013 werden er nog 152 inbraken of inbraakpogingen geregistreerd. Inbrekers kiezen meestal de maand juli en de donkerste maanden van het jaar uit om in te breken in woningen. De daling van de inbraken is volgens de politie te danken aan anti-inbraakacties, diefstalpreventieadviezen en alerte burgers die elkaar op de hoogte brengen van verdachte situaties via de buurtinformatienetwerken. Het aantal inbraken in huizen steeg wel in Berlare een beetje ten opzichte van 2015, in Zele was er dan weer een stijging van het aantal inbraken in bedrijven. Maar de globale cijfers zijn dus positief. (KDBB)