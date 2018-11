Militaire voertuigen uit WO II te bewonderen op herdenking Wapenstilstand Yannick De Spiegeleir

07 november 2018

14u34 0 Zele Naar aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand staan er deze week tal van activiteiten op het programma in Zele. Zondag vormt een optocht met legervoertuigen het hoogtepunt van het herdenkingsprogramma.

Noem de artillerievoertuigen van het militair museum Gunfire uit Maria-Ter-Heide geen tanks. “Deze legervoertuigen werden oorspronkelijk gebruikt door het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog en later ook door het Belgisch leger. In tegenstelling tot tanks lenen ze zich niet tot een directe aanval, maar leveren ze steun aan de troepen”, lichten Jan Kennis en Rik Brulez van Gunfire toe.

De militaire voertuigen zullen zondag meerijden in de optocht naar het Monument der Gesneuvelden en Oorlogsslachtoffers, waar ze symbolisch enkele schoten zullen lossen. De ‘artilleriestukken’ vormen zondag de kers op de taart van de 11 november-herdenking. Die start donderdagavond al met een concert van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. De laatste tickets zijn nog beschikbaar voor 15 euro.

Op vrijdagavond staat de voorstelling van de film Dunkirk op het programma. Een ticket voor die activiteit kost 5 euro. Zaterdag tot slot is er ook nog de theatervoorstelling ‘Oorlogsvensters’: Marc Hauman werkte in 2004 met zijn folkgroep Hauman & de Moeite mee aan het Zeelse project ‘Coene Soldaat’. Hauman vraagt nu aan Frank Van Mossevelde en Bethy Van Cleemput om enkele fragmenten mee te lezen uit de oorlogsbrieven van de gesneuvelde Zeelse soldaat. Tickets voor deze activiteit kosten 12 euro. Zowel het concert, de film- als de theatervoorstelling vinden plaats in het gemeenschapscentrum De Wiek en starten telkens om 20 uur. Meer informatie via www.dewiek.be.