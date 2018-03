Milieuactie voor een netter Zele 21 maart 2018

De milieuraad organiseerde samen met de jeugdraad, de wijkcomités, IDM en de gemeente Zele een opruimactie. Alle helpers trokken door de straten, gewapend met vuilzakken om al het zwerfvuil op te ruimen. "De opruimactie was spijtig genoeg een groot succes. Er werden klassieke zaken geruimd zoals PMD, hout, plastic en autobanden maar ook volle zakken restafval", zegt schepen van Milieu, Geert Roosenboom (Open Vld). "De Werking van de Propere Pioniers was wel duidelijk te merken, op sommige stukken was het zwerfvuil zeer beperkt, maar waar geen Propere Pionier op het parcours zat, was er heel wat zwerfvuil te vinden."





(KDBB)