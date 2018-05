Milde straf na dodelijk ongeval op Europalaan 16 mei 2018

02u33 0 Zele Elena C. is door de rechtbank in Dendermonde veroordeeld voor een dodelijk ongeval op 29 januari 2016. Ze kreeg een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel en zal ook een geldboete van 3.000 euro moeten betalen, al kreeg ze ook wel een deel met uitstel.

De vrouw reed met haar wagen in de richting van Lokeren toen het aan de oprit aan de E17 in Zele plots fout liep. Elena C. moest de autostrade oprijden richting Gent, maar merkte dat ze verkeerd reed. Ze dreigde om de E17 richting Antwerpen op te rijden en week daarom plots af zonder naar links te kijken. Net op dat moment kwam de 32-jarige Emanuel Wandels aangereden en raakten de voertuigen elkaar. De man verloor de controle en knalde met zijn wagen tegen een boom en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Opvallend is dat het slachtoffer te snel reed en onder invloed was van alcohol. De rechtbank was echter van oordeel dat de vrouw niet goed had gekeken en dus ook aansprakelijk was voor het dodelijke slachtoffer. De vrouw is vandaag de dag nog steeds bijzonder zwaar onder de indruk van het ongeval. "Ik zou hetzelfde zeker niet bij mijn familie willen meemaken. Mijn dochter is zelf 26 jaar oud en ik zou haar nooit kwijt willen. Ik heb dit nooit gewild", verklaarde C.





Naast de celstraf en geldboete kreeg ze ook nog een rijverbod van 9 maanden opgelegd, waarvan vijf maanden met uitstel.





(KBD)