Middenstandsvereniging 9240.be laat paasklokken uit 13 maart 2018

Handelaarsvereniging 9240.be organiseert een paasactie en dat zal iedereen gezien hebben. "We zorgen voor 300 kleurrijke paasklokken in de straten", zegt Jos Withofs. "Om die paasklokken mooi aan te kleden, krijgen we hulp van de leerlingen van de Academie. Zij gingen aan de slag om echte kunstwerkjes te maken van onze paasklokken."





Met de paasactie willen de leden van 9240.be tonen dat de middenstand van Zele leeft. Behalve de paasklokken, worden er ook linten aan de bomen gehangen. Met de paasactie gaat de middenstand terug naar de basis. 9240.be werd opgestart als project om de zichtbaarheid van de Zeelse handelaars in het straatbeeld en op het internet te versterken. Vandaag is het een overlegplatform waarin zowel de verschillende middenstandsorganisaties als de niet-georganiseerde middenstand zijn plaats in vindt. (KDBB)