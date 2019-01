Meerderheid en oppositie maken prioriteit van verkeersveilige schoolomgevingen: “Werk maken van Zeels circulatieplan” Yannick De Spiegeleir

25 januari 2019

16u03 0 Zele In de gemeenteraad hebben alle fracties kenbaar gemaakt dat ze deze legislatuur werk willen maken van een verkeersonveilige omgeving voor alle Zeelse scholen. Na overleg bereikten meerderheid en oppositie een akkoord om de tijdelijke verkeerscommissie rond de problematiek op geregelde tijdstippen samen te roepen.

Het was oppositiepartij Open Vld die het punt op de agenda van de gemeenteraad programmeerde. “Gezien de problematiek van stijgend verkeer in onze Zeelse schoolomgevingen als gevolg van omleidingen, verkavelingen en bedrijfsuitbreidingen en de inspanningen uit het verleden niet mogen verwaarloosd worden stellen we voor om de tijdelijke verkeerscommissie voor de schoolomgevingen die werd opgericht in 2017 onmiddellijk samen te roepen”, zegt Open Vld-fractieleider Vanessa Gelorini. Alle partijen schaarden zich achter het voorstel. “Veilige schoolomgevingen zijn voor elke partij een prioriteit”, zegt sp.a-fractieleider Serdar Celik.

Burgemeester Hans Knop (CD&V), bevoegd voor verkeer en mobiliteit, wil de uitgestoken hand van de oppositie aannemen. “De oprichting van een tijdelijke verkeerscommissie is een voorstel van onze partij uit de vorige legislatuur toen we nog in de oppositie zetelden. We zijn tevreden dat de andere partijen nu mee op de kar springen”, zegt Knop, die met zijn coalitie in de nieuwe legislatuur werk wil maken van een Zeels mobiliteits- en circulatieplan. “Dat is er op dit moment nog niet, waardoor alle problemen in het verleden ad hoc werden aangepakt zonder totaalvisie. We willen alle fracties actief betrekken bij deze oefening.”

Dat veilige schoolomgevingen een heet hangijzer in Zele zijn, bewees een tussenkomst van Patrick De Beule op de gemeenteraad. Het partijlid van Leefbaarder Zele én buurtbewoner van de wijk Durmen overhandigde zijn petitie aan het gemeentebestuur om de Schoolstraat in de wijk te vrijwaren van zwaar verkeer. Een mogelijke uitbreiding van een plaatselijk bedrijf zorgt immers voor kopzorgen in de buurt die vreest dat het zware verkeer een impact kan hebben op de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd.

Burgemeester Knop gaf op de gemeenteraad te kennen dat de gemeente al verschillende pistes heeft bekeken. “Zwaar verkeer kan de Schoolstraat niet verlaten langs de kant van Durmen. Een tweede optie is langs ‘Den Hoek’, maar de kans dat het wegdek voorzien is op zwaar verkeer is klein. Een derde mogelijkheid is een uitgang langs een brandweg die toegang geeft tot het Wijnveld, maar die mondt momenteel uit op privéterrein. De mogelijkheden om een oplossing te vinden zijn dus beperkt, maar sowieso zal dat altijd moeten gebeuren met respect voor de verkeersveiligheid in de schoolstraat en de wijk Hoek. Het dossier zal de komende weken bekeken worden om duidelijkheid te scheppen of mogelijk is om het betrokken bedrijf een groeikans te gunnen.”