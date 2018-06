Meer groen, minder steen én bereikbaar PROJECT 'GROENE STROOM' GEEFT ZELE ANDER UITZICHT KATRIJN DE BLESER

13 juni 2018

02u28 0 Zele Meer groen, minder appartementen en een aangenaam marktplein. Dat zijn enkele van de krachtlijnen van het project 'Groene Stroom', het plan waarin de toekomst van Zele uitgestippeld wordt.

De krachtlijnen van het project 'Groene Stroom' werden goedgekeurd. In dat plan wordt de toekomst van Zele uitgetekend, want de komende twintig jaar moet heel wat veranderen in de gemeente. "De laatste jaren komen er steeds meer appartementsblokken bij en de typische elementen verdwijnen. In de toekomst kunnen appartementen nog vergund worden maar niet zomaar overal", legt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) één van de krachtlijnen uit.





Terrasjes

Zele mag volgens het plan niet verder evolueren naar een 'stenen gemeente'. "De pleinen hebben te weinig groen. Vooral de Markt, het mooiste en meest centrale plein van Zele, verliest hierdoor zijn centrale gemeenschapsfunctie", zegt Poppe. In plaats daarvan moeten terrasjes een prominente plaats krijgen, met uitzicht op meer groen. "De Markt moet een plek worden waar mensen gezellig kunnen kuieren. Het moet opnieuw het hart van Zele worden. Het moet dé plek worden voor bijeenkomst en vertoeven in combinatie met veel groen. Uiteraard moet de Markt bereikbaar blijven."





Centraal park

Daarnaast worden drie andere pleinen aangename en groene toegangen tot het centrum: het Stationsplein, het Zandbergplein en het Julie Billiartplein. Een centraal park en meer speelruimte voor kinderen moeten bijdragen tot een aangename gemeente met levendige woon- en winkelstraten.





Het plan dat studiebureau Stramien aanvankelijk voorstelde aan de gemeenteraad stootte op protest. Uiteraard van de oppositiepartijen, maar ook schepen Guy De Roover (ZDB) kon zich er niet in vinden. Zo ging hij onder andere niet akkoord met de vermindering van het aantal parkeerplaatsen zonder te zorgen voor een degelijk alternatief. "Dat groenvoorzieningen en waterpartijen de dorpskern verfraaien, betekent niet noodzakelijk dat we hiervoor vele parkeerplaatsen moeten opofferen."





Kortparkeren

In het plan dat goedgekeurd werd krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. "Het centrum moet wel nog bereikbaar blijven voor de auto", zegt Poppe. "Een eerste voorstel zijn de shop & go-parkeerplaatsen. Dat zijn parkeerplaatsen in het centrum die gericht zijn op kortparkeren voor klanten van de handelszaken. Een tweede voorstel zijn de groene parkings aan de rand van het kernwinkelgebied. Wie daar parkeert, kan via een aangename route naar het centrum wandelen. Nu rijden er te veel wagens door het centrum die niet ter plaatse moeten zijn. Dat verkeer moet afgeleid worden."





Het plan is te vinden op www.zele.be. Inwoners kunnen er hun mening geven.