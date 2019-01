Meer dan duizend driekoningenbroden gebakken voor schooltje in Avermaat Koen Baten

08 januari 2019

Bij bakkerij Van De Steene in de wijk Avermaat werd deze ochtend voor de 34ste keer dit jaar het traditionele driekoningenbrood gebakken. Er werden 1.200 broden bereid ten voordele van het wijkschooltje vlakbij de bakkerij.

Bakker Etienne Van De Steene heeft naar jaarlijkse traditie opnieuw driekoningenbrood gemaakt voor het wijkschooltje in Avermaat in Zele. De actie startte meer dan dertig jaar geleden, met de bedoeling om geld in te zamelen voor de school. Het recept van de broden is al jaren geheim

De bakkers van de broden zijn nog steeds de vier zelfde personen die begonnen met het initiatief toen de bakker zelf nog in het comité zat. “Het is een mooie traditie die we zeker moeten behouden”, klinkt het. In de broden zit onder meer rozijnen, rum, speculaas en frangipane, maar verder blijft alles een goed bewaard geheim. “Het eerste jaar dat we begonnen met bakken verkochten we iets minder dan 280 broden tegenover 1.200 nu", besluit Etienne.