Meer dan de helft van de kandidaten op ZDB-lijst zijn nieuwkomers Katrijn De Bleser

28 augustus 2018

Huidig schepen Guy De Roover trekt de lijst van ZDB voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. ZDB gaat in oktober met heel wat nieuwkomers naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Guy De Roover (ZDB) is vandaag schepen van Cultuur en Financiën in Zele. Met 622 stemmen was hij één van de twee verkozenen voor ZDB in 2012. Nu trekt hij naar de verkiezingen met een nieuw, jong team. Meer dan de helft van de kandidaten op de lijst zijn nieuwkomers. De 22-jarige Sanne Floryn krijgt de tweede plaats op de lijst. Carlos Cornelis, voormalig voorzitter van dansgroep Koreo Piko komt op de derde plaats. De vierde plaats is voor Thijs Waeyens en Chris Willockx, vooral bekend van Showband Explosion, komt op de zesde plaats.

"Andere nieuwkomers zijn Robert Baranski, Koen De Roover, Manuella Van Driessche, Marta Gaworek, Katrien Geerinckx, Agnes Van Erdeghem, André Van Doorsselaer, Alain Lahousse. Claudia Langbauer, Jens Bayens en Nele D’haese. Het zijn twintigers die de verjonging en vernieuwing van de partij inluiden", zegt De Roover.

ZDB-voorzitter Norbert Wyckhuys komt op de vijfde plaats. Hij is ondervoorzitter van sociale bouwmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw (GMVW). Christine Van Acker zal de lijst duwen. Norbert en Christine zijn anciens, net als Denise Van Uytfanghe, Marc Roosendans, Jimmy Van Den Broeck, Huguette Philips, Claudine Van Swalm, Nadine D’Hollander, Veronique Suvée, Jaak Geerinck en Marc De Kegel die ook bij de vorige verkiezingen kandidaat waren.

ZDB voert de komende maanden campagne onder de slogan 'Zele 3.0 voor de toekomst van Zele' waarbij vooral de uitbouw van het Huis van de Zelenaar centraal staat, maar ook de zero-overlastaanpak en de verdere uitbouw van het cultuurbeleid.