Mathias De Loose in goede doen 14 april 2018

02u45 0

Tennis

Sterrentoernooi Topspin Zele

Zeven van de acht reekshoofden op de hoofdtabel van het sterrentoernooi plaatsten zich voor de kwartfinales. Enkel Thomas Heyse kon de logica doorbreken door in een felbevochten driesetter met 4-6, 6-4 en 7-6 te winnen van Robin Vanhauwe.





In de Mannen III-reeks zijn de halve finales Zian Vanderstappen tegen Natan Eetezonne en Mathais De Loose tegen Nathan Colfs. Vooral De Loose speelt sterk . Als C15/3 kon de man van TC Chiwawa die meestal de voorkeur geeft aan dubbelspel al een paar hogergeklasseerden kloppen. Lander Volckaert (C15/1) en Julien Lips (B4/6) moesten er al aan geloven. Ook in Mannen IV zit hij net als Zian Vanderstappen al in halve finale. Daar kan het in finale tot een heruitgave komen van de finale in Hof ter Burst waar hij nog in drie sets de duimen moest leggen tegen Zian.





In de Vrouwen II-reeks lukte Amber Bourguillioen een mooie performance door als C15/1 Laura Claeys (B2/6) eruit te spelen. Voor Amber wacht een halve finale tegen Julia Tverdochlebova. Aan de andere kant speelt favoriete Luna Kosolosky tegen de winnares van het duel tussen Lani Neefs en Lilith Kempynck. (HUN)