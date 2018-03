Match afgelast door vochtige sportvloer PROBLEMEN MET VHVD BLIJVEN DUREN KATRIJN DE BLESER

17 maart 2018

02u32 0 Zele De match van basketbalclub Zele moest vorig weekend worden stilgelegd door condensatieproblemen. In sporthal VHVD zijn vaak problemen en clubs moeten nog minstens een seizoen overbruggen tot de nieuwe sporthal aan de Zandberg er staat.

Afgelopen week brak tijdens een voetbalmatch nog iemand zijn arm, het weekend ervoor werd de match van de U21 van Basketbalclub Zele stilgelegd. "Onze U21 speelde net een belangrijke thuismatch tegen Gent Oost Eagles, de eerste uit de reeks. Onze jongens staan op de tweede plaats. De eerste helft van de match verliep nog behoorlijk vlot, met uitzondering van een uitschuiver. Tijdens de rust stonden we tien punten voor. Bij het begin van de tweede helft gleed de ene na de andere speler uit door de condensatie in de zaal. De scheidsrechter kon niet anders dan de match stilleggen en afgelasten", zegt Peter Gyselinck, voorzitter van BBC Zele. Het was even onduidelijk of Zele forfait tegen zou krijgen, maar deze week werd beslist dat de match nu toch opnieuw gespeeld mag worden. "Gelukkig maar, al betekent dat wel extra kosten: opnieuw de huur van de zaal betalen, scheidsrechters en de coach", zegt penningmeester Krista Van Driessche.





Veel gebreken

De voorbije jaren vertoonde sporthal VHVD aan de Lange Akker regelmatig gebreken. "In de kleedkamers is het koud en staat schimmel op de muren", zegt de voorzitter. "Er gebeuren wel oplapwerken. Zo werden de muren opnieuw geschilderd zodat de schimmel even niet te zien is, maar enkele maanden later komt die er opnieuw door. Het probleem met de condensatie is groot. Vanaf het moment dat het buiten warmer is dan binnen, treedt dat probleem op. De verwarmingsinstallatie voldoet niet altijd om het in de zaal warm genoeg te krijgen."





Dit jaar wordt wel gestart met de bouw van een nieuwe sporthal aan de Zandberg. "Die was ons al langer beloofd, maar door het procederen van een kandidaat-bouwfirma mogen we nog een jaar langer in VHVD blijven", zegt Krista. "We proberen hier te overleven, maar het is moeilijk om zo nieuwe leden aan te trekken", zegt Peter. "We weten dat het niet anders kan, maar het zou fijn zijn als we het komende jaar wat minder huur moesten betalen voor deze zaal", aldus de mensen van BBC Zele.





Het gemeentebestuur kent het probleem. "Het is een oude zaal waarvan we pas in 2012 eigenaar werden. Sindsdien lieten we er al voor 125.000 euro oplapwerken uitvoeren", zegt schepen van Sport, Dirk De Mey (Open Vld). "Sinds 2012 werd nog niets veranderd aan de huurprijzen. Er ligt wel een voorstel klaar om de clubs volgend seizoen financieel tegemoet te komen voor de huur van de zaal. Dat voorstel moet nu eerst nog besproken worden op het schepencollege."