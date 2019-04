Marktkramers vragende partij om dinsdagmarkt te centraliseren rond kerk: “Herschikking kan markt aantrekkelijker maken” Yannick De Spiegeleir

02 april 2019

14u24 0 Zele Op de jongste gemeenteraad opperde Open Vld-raadslid Marc Verberckmoes (Open Vld) het voorstel om de Zeelse dinsdagmarkt te concentreren rond de centrumkerk en het Fonteinhof. Dezelfde gedachtegang als bij de Zeelse kerstmarkt die dit jaar minder uitgestrekt was en geconcentreerd werd rond de Markt. Zowel de meerderheid als de marktkramers hebben oren naar het voorstel. “Het is al jaren duidelijk dat de markt een nieuw elan nodig heeft. Het overleg met de marktkramers is reeds opgestart”, zegt bevoegd schepen Jos Withofs (CD&V).

De huidige opstelling van de Zeelse Markt is niet de meest aantrekkelijke. Vooral bij somber weer duiken er heel wat lege plaatsen op. Dat beaamt Guido De Canne, die een lingeriekraam heeft. “Als je het gebeuren centraliseert rond de kerk zou het visueel mooier ogen.” Ook Geert Dierick, van het gelijknamige groenten- en fruitkraam, ziet wel brood in een andere indeling. “Wij staan op verschillende markten en overal staat het gebeuren onder druk, maar het klopt wel dat een herschikking de Zeelse markt aantrekkelijker zou kunnen maken. In de vorige legislatuur heeft er al een overleg plaatsgevonden met de toenmalige schepen (Luc Raman, red.), maar het bleek toen geen eenvoudige zaak om alle marktkramers op dezelfde lijn te krijgen.”

Raadslid Marc Verberckmoes (Open Vld) zette het voorstel op de jongste gemeenteraad opnieuw op de agenda. “We stellen vast dat er regelmatig veel lege plaatsen zijn, een beknoptere, meer gecomprimeerde of samengevoegde markt zou de gezelligheid en attractiviteit sterk bevorderen. Hierdoor kan er een doorgangsweg vrijkomen en zijn ook de omliggende handelszaken vlotter bereikbaar.” Verder stelt Verberckmoes voor om ondersteunende acties in het leven te roepen. “Op naburige markten stimuleren ludieke thema- en seizoensgebonden attracties bezoek en koopgedrag. Dit moet dus ook in Zele mogelijk zijn.” Marktkramer Paul De Lange van de Moortelshoeve is het idee genegen. “Er dient meer leven in de Zeelse markt te worden gebracht”, reageert hij.

Overleg

Volgens schepen Jos Withofs (CD&V), bevoegd voor het marktgebeuren, heeft het nieuwe gemeentebestuur zelf al een overleg opgestart met de marktkramers. “De vraag voor een herindeling is niet nieuw. Het is al jaren duidelijk dat de markt een nieuw elan nodig heeft. Daarom is het nieuwe bestuur ook snel het overleg met onze marktkramers gestart. We proberen in overleg met hen tot een gedragen oplossing te komen”, klinkt het.