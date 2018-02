Marcella Zaman stopt als voorzitter van ACLVB 14 februari 2018

02u51 0

Marcella Zaman geeft het voorzitterschap van de Zeelse afdeling van de liberale vakbond ACLVB door aan Patrick Van Rumst. Zaman was 32 jaar actief als bestuurslid bij ACLVB, waarvan twaalf jaar als voorzitter. Marcella zet nu al haar taken in het bestuur van ACLVB stop, maar ze blijft wel nog ondersteunend lid. Ze heeft alle vertrouwen in de gloednieuwe voorzitter Patrick Van Rumst. Ook hij heeft al jaren ervaring binnen ACLVB. Zo was hij jarenlang afgevaardigde en de laatste jaren nam hij de taak van monitor voor zijn rekening. Zonesecretaris Marc Casier en schepen van Tewerkstelling Geert Roosenboom (Open Vld) gaven alvast hun zegen. De grootste activiteit van de liberale vakbond in Zele is al jarenlang het kerstfeest waar zo'n 250 leden op afkomen. Het feest staat steeds in het teken van kinderen die allemaal een leuk geschenkje krijgen van de kerstman. (KDBB)