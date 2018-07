Man verschanst zich in voortuin met mes Koen Baten

23 juli 2018

Op de Heikant in Zele heeft deze ochtend een man zich meer dan een uur verschanst in zijn voortuin terwijl hij een mes in de hand hield. De man dreigde er mee om een wanhoopspoging te plegen, dat werd bevestigd door burgemeester Patrick Poppe. De hulpdiensten werden meteen verwittigd en interventiepatrouilles van politiezone Berlare/Zele en Hamme/Waasmunster kwamen ter plaatse. Ook een ambulance was aanwezig. De straat werd volledig afgesloten. Het speciale interventieteam uit Brussel werd ook opgeroepen om de man te komen overmeesteren. Bij aankomst van het interventieteam bleek dat ze niet meer moesten ingrijpen en dat de situatie onder controle was. Rond 07.30 uur was de straat opnieuw vrij voor het verkeer.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.