Man met glas te veel op beschadigt politiecombi 23 januari 2018

De politiezone Berlare/Zele heeft afgelopen weekend weer enkele bestuurders met een glas te veel op uit het verkeer geplukt. Bij een alcoholcontrole op vrijdag liep een eerste bestuurder al meteen tegen de lamp in de Oude Kouterdreef in Zele. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Bij de controle op zaterdag bliezen wel alle gecontroleerde bestuurders safe. Later op de avond trof een patrouille wel een verkeerd geparkeerd voertuig aan in de Kloosterstraat. De politie vroeg of iemand de wagen kon verplaatsen, al mocht de eigenaar dit zelf niet doen, want hij was dronken. Even later trof diezelfde patrouille het voertuig aan met de geïntoxiceerde bestuurder achter het stuur. Hij mocht zijn rijbewijs inleveren en er werd een pv opgesteld. Zondagmorgen verloor een bestuurder in de Kerkstraat in Berlare de controle over het stuur door een rijmplek, hij botste tegen een geparkeerde wagen, maar het bleef bij stoffelijke schade. Zondagavond spotte de politie in de Brugstraat een bestuurder met bedenkelijke rijstijl. Een man uit Berlare was het niet eens met de vaststellingen van de politie en verzette zich. Naast een pv voor dronken rijden mocht hij ook een nacht ontnuchteren in de cel. Hij kreeg ook een proces-verbaal wegens weerspannigheid en het beschadigen van het politievoertuig. (KBD)