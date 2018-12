Machinebouwer Van Landuyt vestigt zich in industriezone Wijnveld: “Uitgroeien tot Europese speler in nichemarkt van machinebouw” Yannick De Spiegeleir

11 december 2018

18u00 3 Zele Het Zeelse industriepark Wijnveld heeft er een ambitieuze KMO bij. Twee jaar geleden namen drie vennoten de firma Van Landuyt uit Wetteren over om het groeibedrijf verder op de kaart te zetten. “Vandaag produceren we vooral machines en onderdelen voor de staalindustrie. In de toekomst willen we ook werken voor de lucht- en ruimtevaartindustrie.”

CEO Johan van Meenen en Roeland De Vriese en Toon De Rocker kozen niet toevallig voor Zele om hun bedrijf te bevestigen. “De ligging van het Wijnveld vlakbij de E17 is een grote troef. De ontsluiting naar Gent-Zeehaven, waar we met zwaar transport leveren, is vlot”, verduidelijkt van Meenen. Naast de bouw van een splinternieuw bedrijfspand, investeerde het bedrijf ook in de aankoop van hoogtechnologische machines. “Met onze unieke MAZAK-machine kunnen we machines ontwerpen en produceren die op dat moment zelfs nog niet bestaan.”

In de vestiging aan de Poldergotestraat werken dertig arbeiders en zes bedienden. De staalindustrie is de belangrijkste afnemer van de machinebouwer. Grootste klant is staalreus Arcelor Mittal, met verschillende vestigingen in Europa, waaronder Gent-Zeehaven. De vennoten hebben echter een ambitieuze groeistrategie uitgetekend voor het van oorsprong Wetterse familiebedrijf.

Vernieuwingsoperatie

“Door middel van marktdifferentiatie en internationalisering willen we de omzet op vijf jaar tijd verdubbelen door ook te gaan leveren voor sectoren zoals de luchtvaart, ruimtevaart, marine, petrochemie of recycling”, zegt van Meenen.

Ook op vlak van personeelsbeleid wil het Zeelse bedrijf een voortrekkersrol spelen. Onder meer door doorgroeimogelijkheden aan te bieden via opleidingen of door ‘feestmomenten’ in te lassen voor haar werknemers. “We zijn op zoek naar zowel schoolverlaters als ervaren draaiers en frezers. Geen gemakkelijke zoektocht, want het gaat om knelpuntberoepen. Om ze aantrekkelijker te maken, willen we graag samenwerken met technische scholen uit de omgeving zoals het VTI uit Lokeren, PTI Hamme of KTA Dendermonde om leerlingen bij ons stage te laten lopen en ze te laten werken op ultramoderne machines”, geeft van Meenen aan.

Om de vernieuwingsoperatie kracht bij te zetten, lanceert de firma zaterdag bij de opening van haar gloednieuw bedrijfsgebouw een nieuwe naam en logo. Draaiers en frezers die op zoek zijn naar een job kunnen voor meer informatie surfen naar www.vanlanduyt.be.