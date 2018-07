Ludieke en sportieve activiteiten tijdens Dulle Dorpsdagen Redactie

17 juli 2018

10u40 0

Eind deze maand zijn de Dulle Dorpsdagen op de Heikant aan hun veertiende editie toe. Ook dit jaar gaat de opbrengst naar goede doelen. Op het programma naar goede gewoonte drie dagen activiteiten voor alle leeftijden en voor mensen met alle voorkeuren. Vrijdag 27 juli trappen de fietssneukeltocht en een gezellige avondmarkt de Dulle Dorpsdagen op gang. Vanaf 20 uur zijn er optredens van onder andere Indigo Temple en caféspelen. Zaterdag 28 juli wordt een sportieve dag met een kubbtornooi, kidsloop, cavajogging en een bingo. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel en er zijn de hele dag pannenkoeken. De dag wordt afgesloten met een optreden van Senterfold. Zondagochtend om 8 uur zijn de organisatoren alweer paraat voor de Heikant Classic. Na de middag is er het intussen befaamde 'Wijk zonder grenzen'. Ook zondag is er in de tent tijd voor kinderdisco, optredens en dansinitiatie. Het volledige programma en inschrijven via www.dulledorpsdagen.be.