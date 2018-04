Lopen door supermarkten, cafés en scholen OPBRENGST CITY TRAIL RUN GAAT NAAR ROPARUNTEAMS KATRIJN DE BLESER

04 april 2018

02u51 0 Zele Boksteam Zele organiseert een City Trail Run door Zele. Op 5 mei krijgen lopers en wandelaars de kans om door Zeelse gebouwen, cafés en winkels te lopen. De opbrengst gaat naar de drie Zeelse Roparunteams.

"Met de organisatie van de sportieve City Trail, zowel voor wandelaars als voor lopers, willen we geld in het laatje brengen voor projecten voor mensen met kanker", zegt organisator Francis De Donder van Boksteam Zele. "Het is een unieke belevenis om in een gemeente door de vele openbare en evengoed niet-openbare gebouwen te lopen. Omdat het vooral om de beleving gaat, is er geen tijdsopname. Het is dan ook geen wedstrijd."





City Trail Runs worden vandaag al georganiseerd in steden, maar voor een gemeente is het een eerder vernieuwend concept. Het vertrek is voorzien aan het gemeentehuis en daarna staat er de deelnemers een staaltje originele sightseeing te wachten. Zo zullen ze door verschillende horecazaken lopen.





30-tal gebouwen op parcours

"Langs de voordeur naar binnen en langs de achterdeur naar buiten, of omgekeerd", zegt De Donder. Ook het oud postkantoor en de brandweerkazerne krijgen de deelnemers van binnenuit te zien. Verder passeren een beenhouwer, het jeugdhuis, cafés, De Wereldwinkel en scholen de revue. Zelfs in de supermarkt mag er voor één keer gelopen worden. "In GO-Talent en Leefschool De Schatkist zullen we bijna het volledige gebouw doorlopen: van onder naar boven, van links naar rechts. Er zal ook een café ingericht worden tijdens de loop waar supporters rustig iets kunnen drinken", klinkt het.





"Voor Zelenaars is het fijn om de gemeente eens van een andere kant te bekijken. Deelnemers van buiten Zele leren op die manier onze gemeente kennen en ze maken meteen kennis met wat hier allemaal te beleven is", zegt De Donder. Deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van vijf of negen kilometer. Met een dertigtal gebouwen op de route zijn er ook voor deze editie heel wat zelfstandigen en particulieren die de deuren letterlijk open zetten. Onderweg zorgt de organisatie voor animatie in de vorm van muziek.





Opbrengst naar Roparunteams

De winst van het evenement gaat integraal naar de drie Zeelse Roparunteams: De Kloddelopers, de Moerenlopers en Team Magnetrol. "Zij zamelen geld in om deel te nemen aan Roparun. Die centen gaan op hun beurt naar projecten die het leven van mensen met kanker draaglijker maken onder het motto 'Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven'. Projecten die we graag steunen", zegt De Donder.





Deelnemen kost 6 euro. Als je op de dag zelf inschrijft, betaal je 10 euro. Stappers vertrekken om 18 uur aan het gemeentehuis, voor de lopers wordt het startschot gegeven om 19 uur. Info en inschrijven: www.citytrailzele.be.