Looppiste, fitnesspark en hondenweide op Wijnveld? 16 maart 2018

Een piste, een fitnesspark en een hondenweide. Dat vragen Open Vld Zele en enkele omwonenden om te voorzien in het nieuwe industrieterrein Wijnveld.





Industrieterrein Wijnveld langs de N47 in Zele is in volle ontwikkeling. In het kader daarvan lanceert Open Vld Zele samen met enkele 'buren' van het industrieterrein enkele ideeën om het wat meer te geven dan enkel bedrijven. "Aan de zijkant van de brandweg rond het industrieterrein is er perfect plaats voor een Finse piste", zegt Evy Beirnaert. "De piste zou kunnen aansluiten naar het bestaande industriegebied om zo de twee met elkaar te verbinden." vult Vanessa Gelorini aan. De initiatiefnemers gaan op zoek naar een ondernemer om een ruimte in te richten met fitnesstoestellen. Geert D'Hooghe, één van de toekomstige bedrijfsleiders op het Wijnveld, vindt het alvast een aantrekkelijk idee. "Sporten tijdens de pauze wordt voor de werknemers zo gemakkelijker." Arne Baeyens bekijkt dan weer de mogelijkheden om de mountainbikeroute te laten aansluiten op het bestaande netwerk 'De Zeelse Durmeboorden'. Verder stellen de initiatiefnemers nog voor om een hondenweide te voorzien. "We merken dat hier heel wat Zelenaars komen wandelen met hun hond. Een afgesloten hondenweide zou hier zeker niet misstaan", aldus Frank De Craecker. De voorstellen worden overgemaakt aan het huidig bestuur. (KDBB)