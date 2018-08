Lola en Lilou zorgen voor dubbel viergeslacht Katrijn De Bleser

20 augustus 2018

Lola Verbeke en Lilou Verhofstadt zorgden voor een dubbel viergeslacht voor overgrootmoeder Yvonne Meyskens (85). Lola en Lilou werden allebei dit jaar geboren. Yvonne woont nu in woonzorgcentrum De Notelaar in Beveren. Zij kreeg zes kinderen, waaronder Chantal Petrus (52) die in Zele woont. Chantal kreeg op haar beurt zes kinderen. Haar twee oudste dochters: Stefanie (28) en Kimberley Van de Velde (27) kregen eerder allebei al een zoontje. Dit jaar zorgde de komst van Lilou in mei en die van Lola in augustus voor een dubbel viergeslacht voor de trotse overgrootmoeder Yvonne.