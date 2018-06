Lode De Roover kookt op olympisch niveau CHEF-KOK FLEUR DE LIN BRENGT BELGIË NAAR WERELDFINALE BOCUSE D'OR KATRIJN DE BLESER

13 juni 2018

02u54 0 Zele Lode De Roover, chef-kok van het Zeelse Fleur de Lin, stoot samen met het Belgisch team door naar de wereldfinale van Bocuse d'Or in Lyon, de Olympische Spelen van de gastronomie. De voorbije dagen toonde hij het beste van zichzelf tijdens de Europese finale in Turijn.

Het is al sinds 1999 geleden dat ons land op het podium stond tijdens de finale van Bocuse d'Or, toen met Ferdy Debecker achter de kookpotten. Na een selectie is er een Belgische finale, daarna een Europese finale en het jaar nadien volgt het wereldkampioenschap. Aan de geschiedenis van Bocuse d'Or voegt de Zeelse Lode De Roover alvast een regeltje toe. Hij verdedigde de Belgische driekleur de voorbije dagen tijdens de Europese finale in Turijn. Samen met zijn team met commis Piet Vande Casteele en Jo Nelissen eindigde hij zesde op de Europese finale. Aan die finale namen negentien Europese landen deel, enkel de tien beste teams mogen begin volgend jaar naar de wereldfinale in Lyon.





"Een droom die in vervulling ging", zegt De Roover. "Dat ik hieraan mocht deelnemen, was al een prestatie op zich." Dat hij nu ook doorstoot naar de wereldfinale is natuurlijk de kers op de taart. In januari al begon Lode te trainen voor de finale, de maanden voordien maakte hij zijn menu op. Elk vrij moment werd gebruikt om te koken, te dresseren en kleine aanpassingen aan het menu aan te brengen. Dat deed hij voor en na de uren als chef-kok van zijn restaurant 'Fleur de Lin' in Zele. "Trainen is echt belangrijk. Een goede, intensieve voorbereiding is al de helft van het werk. Alles wordt tot op de minuut getimed want binnen de vijf uur moest het voorgerecht op tafel staan en exact 35 minuten later moest het hoofdgerecht volgen." De Roover maakte een Belgische interpretatie van het opgelegde gerecht: een Italiaanse filet pur. Het werden echte kunstwerkjes die tot in de kleinste details afgewerkt werden.





Als in een voetbalstadion

"Alles was op tijd klaar en alles verliep zoals gepland", zegt De Roover. Tijdens zo'n finale kijkt een 20-koppige jury de koks op de vingers en ook een massa supporters kijkt mee. "De vele supporters gaven een boost om verder te gaan. Zo'n 150 Belgen juichten mee in de tribune, uitgedost in de Belgische driekleur", zegt De Roover. Als je enkel de filmpjes van de supporters bekijkt, zouden die evengoed in een stadion op een WK voetbal kunnen staan. "Het gejuich is een deel van de wedstrijd. Thuis trainde ik met de radio luid of echtgenote Barbara liet een opgenomen voetbalmatch afspelen."





Een hele bus Belgen, waarvan een groot deel uit Zele, reisde mee naar Turijn. Onder hen ook Filip Van Cauteren van KLETZ, de buren van Fleur de Lin aan de Lokerenbaan. Zij ontwierpen het dienblad waarop de gerechten geserveerd werden. De kunstwerkjes die het team maakte, zijn te zien op de Facebookpagina van 'Bocuse d'or Belgium'.