Lode De Roover (Fleur de Lin) wordt achtste

op WK koken: “Ik ben uitgeput, maar voel me fantastisch Yannick De Spiegeleir

30 januari 2019

19u35 1 Zele Het Belgische team onder leiding van de Zeelse chef Lode De Roover heeft een achtste plaats behaald op de finale van Bocuse d’Or in Lyon. Een knappe prestatie op het wereldkampioenschap voor topchefs. “We hebben het beter gedaan dan op welke training ook”, sprak een trotse

De Roover na afloop.

Vierentwintig landen namen dinsdag en woensdag deel aan de prestigieuze wereldfinale, in het leven geroepen door de in 2018 overleden Paul Bocuse in 1987. Sinds de oprichting won België zes medailles, maar de laatste dateert al van 1999 toen Ferdy Debecker brons pakte. Dit jaar waren de medailles voor Denemarken (goud), Zweden (zilver) en Noorwegen (brons). Geen grote verrassing, want de Scandinavische landen werken met grotere budgetten dan andere landen.

Zelenaar Lode De Roover werd achtste beste kok ter wereld op een totaal van 24. De chef van Fleur de Lin blikte trots en tevreden terug op de finale van zijn team dat maar liefst 5 uur en 35 minuten achter het fornuis stond. “Ik voel me zo leeg als een uitgeperste citroen. Dat kan je je niet voorstellen. Het is waanzin. Maar de uitputting wordt gecompenseerd door de adrenaline, dus voel ik me eigenlijk fantastisch”, sprak De Roover na afloop van de finale.

Scandinavische landen

Niet de stiekem verhoopte podiumplaats voor de Zeelse chef. Hij erkent de superioriteit van het Noorden: “De Scandinavische landen zijn absoluut top. Wij zijn aan het vechten om die proberen in te halen. De afgelopen twee jaar hebben we absoluut sprongen gemaakt. Laat ons zeggen dat ze onze hete adem in hun nek voelen. Qua werkwijze, technieken, voorbereiding, uitwerken van de gerechten, kijken we naar hen en komen we heel dicht in hen buurt.”

Zele Groentetaarten

Twee jaar heeft de Belgische ploeg voor de wedstrijd getraind, de laatste maanden deed ze dat fulltime aan tachtig à negentig uur per week. Maar het harde werk werpt zijn vruchten af. Het team was heel tevreden met de chartreuses (groentetaarten) en de kalfskroon die het in 5 uur en 35 minuten in opperste concentratie bereid heeft voor de jury. “Het is super gegaan. Als er al dingen fout gelopen zijn, ben ik de enige die ze gezien heeft. We hebben het volgens mij beter gedaan dan op gelijk welke training. De timing verliep perfect. We hebben perfect alles doorgegeven op het moment dat het er moest zijn. Alles hebben we kunnen afwerken zoals we het wilden, maar we hadden ook geen minuut over”, aldus De Roover. De Roover was overigens lang niet de enige Zelenaar in Lyon. Hij kreeg de steun van een 250-tal meegereisde supporters en mocht tijdens de finale rekenen op de muzikale steun van de Zeelse showband Explosion. Ook Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) was mee afgereisd naar Lyon. Hij heeft de ambitie om met een Vlaams koksteam binnen de vijf jaar op het podium te staan in Lyon.