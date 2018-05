Lezing New Zealand voices from Flanders Fields 16 mei 2018

Op vrijdag 18 mei organiseert de Heem- en Oudheidkundige Kring (HOK) van Zele een lezing over Nieuw-Zeelandse militaire inbreng in de vergeten slag van La Basse-Ville 1917, 'New Zealand voices from Flanders Fields'. Dominique Cooreman, afkomstig uit Zele, woont in Nieuw-Zeeland. Hij heeft dat specifieke oorlogsthema over de Eerste Wereldoorlog uitvoerig onderzocht. Ook de wijze waarop de Nieuw-Zeelanders tot op vandaag hun "Flanders Fields" beleven, bracht Cooreman in kaart. De lezing is volledig in het Nederlands. Toegang is gratis. De lezing gaat van start om 20 uur in de polyvalente zaal Jan Praet in het Henri Van Daelecentrum aan de Lokerenbaan 43. (KDBB)