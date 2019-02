Levenloos geboren kindjes krijgen voortaan herinneringsboompje Yannick De Spiegeleir

28 februari 2019

13u18 1 Zele Voor de gezinnen met een kindje geboren in 2018 wordt ook dit jaar traditiegetrouw een bedeling van geboortebomen en plantenbonnen georganiseerd in Zele. Dit jaar zal de gemeente voor de eerste keer ook herinneringsboompjes uitdelen aan de ouders van levenloos geboren kindjes en kinderen die de leeftijd van 1 jaar niet bereikt hebben.

De geboorteboomreceptie vindt plaats op zaterdag 2 maart van 10 tot 12 uur in de polyvalente zaal Jan Praet van het Henri van Daelecentrum. Er zijn 209 kindjes geboren in 2018. Vanaf dit jaar worden ook de ouders van de levenloos geboren kindjes en kindjes die de leeftijd van 1 jaar niet bereikt hebben, uitgenodigd om een geboorteboompje op te halen.

Pijnlijk

Schepen Francis De Donder kreeg enkele weken geleden bericht van een Zeelse dame waarin te lezen stond dat ze onlangs mama geworden was van een tweeling. “Jammer genoeg kwam één zusje van de eeneiige tweeling levenloos ter wereld. De mama kreeg enkel een uitnodiging voor het kindje dat nog in leven was... Ze gaf aan hoe pijnlijk dat aanvoelde”, vertelt de schepen.

De Donder vond dit enorm spijtig. Hij kwam met het idee om ook de ouders van de levenloos geboren kindjes, en die waarvan de kindjes de leeftijd van 1 jaar niet haalden, een boompje te bezorgen. Op die manier krijgen ook overleden kindjes een blijvend plaatsje in onze gemeenschap. Zijn voorstel krijgt de steun van de rest van het college.

De vereniging van Ouders Van Overleden Kinderen (OVOK) is verheugd over dit initiatief. De vereniging zal ter gelegenheid van de geboorteboomreceptie komende zaterdag zorgen voor een gedicht en is beschikbaar voor ouders die nood hebben aan een gesprekje.