Leuke familiedag rond Zandberg 04 juni 2018

02u45 0 Zele De Zandberg in Zele werd zondagnamiddag voor de derde keer al omgevormd tot een speelparadijs voor jong en oud.

'Take a break' zorgt voor tal van activiteiten voor een fijne namiddag. Dankzij het goede weer zakten heel wat families af naar het plein in Zele. Dit jaar was er onder meer een mechanische stier aanwezig, maar ook de jaarlijkse auto's en motors waren er.





Speelstraat

Tussendoor werden er shows op de trampoline georganiseerd en was er animatie voor de allerkleinsten voorzien in de speelstraat. "Het was een heel leuke namiddag en we hebben ons heel goed geamuseerd. Ons zien ze hier zeker terug", klinkt het bij de aanwezigen.





(KBD)