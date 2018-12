Leren maquilleren als voorbereiding op feestdagen Geert De Rycke

08 december 2018

In De Wiek toonde Ellen hoe je make-up perfect kan aanbrengen voor de feestdagen.

De feestdagen zijn in aantocht en wie wil er niet stralend uitzien tijdens die dagen? Maar hoe doe je dat nu, die make-up perfect aanbrengen? Ellen Roels van Ellen Beauty & Styling nodigde geïnteresseerden uit om te leren hoe je best aan de slag gaat. Zeven deelnemers zakten af naar De Wiek om het zelf te testen.

“Ik bekijk wat de juiste kleur van oogschaduw, blust en lippenstift is. Het is immers belangrijk dat die kleuren in harmonie zijn met de uiterlijke kenmerken van de persoon”, zegt Ellen. “Uiteraard houden we daarbij ook rekening met de persoonlijke stijl en smaak. Zo voelt iedereen zich goed in zijn vel en kan die thuis gewoon verder aan de slag met de make-up.”