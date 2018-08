Leon en Emilienne zijn zestig jaar getrouwd Katrijn De Bleser

06 augustus 2018

12u30 0

Leon Buerms (82) en Emilienne Bruynooghe (82) uit Zele hebben de zestigste verjaardag van hun huwelijk gevierd met buren en vrienden. Het koppel is in Zele en Berlare voornamelijk bekend omdat ze er met de ijskar rondreden. Later hadden ze ook nog een papierhandel, maar vandaag genieten ze samen van hun pensioen. "Maar we kunnen niet goed thuis zitten en niets doen", bekent het koppel. "Daarom reden we in het begin bijna dagelijks ergens heen om een ijsje of pannenkoek te gaan eten. Maar daar werden we zo dik van, dat we er al snel weer mee stopten. Vandaag gaan we al graag eens naar een rommelmarkt. Zolang we actief kunnen blijven, zijn we gelukkig."