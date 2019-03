Lentenachtwandeling in Park Hof Ten Goede Yannick De Spiegeleir

08 maart 2019

18u10 0

Op dinsdag 20 maart is het wereldverteldag en ter gelegenheid daarvan organiseert de bib samen met Theater Rhetorika een mysterieuze lentenachtwandeling in Park Hof Ten Goede. Nadien trakteren ze je op Zeelse vlaaien en jenever. De activiteit duurt van 19 tot 21 uur. Inschrijven is mogelijk via bibliotheek@zele.be of 052 45 23 36 of aan de balie van de bibliotheek. De kostprijs bedraagt 1 euro per persoon.