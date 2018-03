Lentekermis 20 maart 2018

De Zeelse Lentekermisweek wordt vandaag ingezet met de jaarmarkt. Tijdens de jaarmarkt is vooral de prijskamp voor paarden een publiekstrekker. Morgen om 14 uur gaat de kermisloop voor de jeugd van start en vrijdag staat er vanaf 18 uur een avondmarkt met sprookjes- en filmfiguren op het programma. Zaterdag belooft de kermiskoers, die vertrekt in de Kloosterstraat, heel wat volk te trekken. Nog tot en met maandag nemen de foorkramers het marktplein in. (KDBB)