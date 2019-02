Leerlingen Pius X richten mini-onderneming Aria-Verde op Yannick De Spiegeleir

28 februari 2019

19u58 0 Zele Elf leerlingen van het zesde jaar Handel van het OLVI-Pius X instituut in Zele richtten onlangs de mini-onderneming Aria-Verde op. Ze brengen luchtplantjes en zelfgemaakte kaarsen aan de man.

“Het avontuur van deze onderneming begon nadat iedereen een functie kreeg binnen de onderneming. We stelden elk onze eigen cv en sollicitatiebrief op en gingen op gesprek in het bedrijf KLETZ te Zele”, vertellen de leerlingen.

Vanaf het moment dat de bedrijfsstructuur in orde was, was het tijd om een naam te kiezen voor hun onderneming. “We kozen voor Aria-Verde, want dit was een naam die onze onderneming het best vertegenwoordigde. Het is een Italiaanse naam en betekent groene lucht. We verwijzen met deze naam naar ons assortiment en geven hiermee aan dat we ons steentje willen bijdragen aan het milieu", klinkt het.

Momenteel bestaat hun assortiment uit luchtplantjes in glazen houders, luchtplantjes in gerecycleerde houders met aluminiumdraad. “Deze worden geproduceerd door de technische afdeling van onze school. Hiernaast verkopen we ook zelfgemaakte kaarsen. Luchtplantjes zijn nog relatief onbekend, maar ze zijn erg trendy en bieden het extra voordeel dat ze weinig verzorging nodig hebben.”

Het volgende verkoopmoment gaat door op 17 maart op het eetfestijn van de Chiro in Overmere. “Op het einde van dit schooljaar hopen we om een deel van onze winst te kunnen schenken aan onze aandeelhouders. Maar we schenken 80% hiervan aan het door ons gekozen goed doel: Make-a-Wish.”