Leerlingen GO!Talent maken speeltoestellen voor gemeenteparken 23 mei 2018

Leerlingen van GO! Talent - afdeling Leren en Werken maken samen met de gemeente Zele speeltoestellen en banken van gerooide bomen. De leerlingen lieten zich voor dit duurzaam project inspireren door de Flintstones.





"Tijdens dit project doen jongeren ervaringen op door actief deel te nemen aan een project dat zich in hun eigen omgeving afspeelt", zegt Tom Rydant, directeur van GO! Talent. "We vinden het belangrijk om te werken met natuurlijke materialen en daar dan ook nog eens de jeugd bij te betrekken", zegt schepen van Milieu, Geert Roosenboom (Open Vld). "Wij namen de kosten voor het rooien van de bomen op school voor onze rekening. In ruil daarvoor mogen we de speeltuigen gebruiken in de gemeente." De speeltuigen krijgen een plekje in Park Peeters. "Een project om trots op te zijn", aldus schepen van Jeugd, Serdar Celik (sp.a).





(KDBB)